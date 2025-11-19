Convenzioni Policlinico e Nemo Sud Anac conferma | Affidamenti diretti in violazione dei principi di parità e trasparenza

Si aggiunge un nuovo capitolo nella lunga vicenda delle convenzioni tra l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Martino” e la Fondazione Aurora Onlus per il centro Nemo Sud. L’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) ha ufficializzato la chiusura dell’istruttoria, confermando che le. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

NeMO, scatta lo sfratto. Scaduta la convenzione con il policlinico di Messina - E purtroppo non porta con sé la preannunciata soluzione della delicata ricollocazione del Centro Clinico NeMO Sud di Messina, attesissima dai pazienti e dal personale di ... corriere.it scrive

Clinica NeMo Sud, nove indagati a Messina: c’è anche l’assessora regionale Volo - L’indagine è partita nel 2019 dopo la denuncia di un medico di presunte irregolarità nella gestione della clinica privata. Da lettera43.it

Accuse di corruzione e peculato a Messina indagato il manager e politico Melazzini - Un centro medico privato, il NeMo Sud gestito dalla fondazione Aurora, ospitato e sovvenzionato dal policlinico di Messina usando fondi pubblici per 11 milioni di euro. Come scrive laprovinciapavese.gelocal.it