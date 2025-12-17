Il Caso Manzo di fronte al Gup | attesa per l' udienza preliminare
Oggi si apre davanti al Gup di Avellino l’udienza preliminare relativa al caso di Mimì Manzo, scomparso cinque anni fa. La fase rappresenta un passaggio cruciale nel procedimento giudiziario che coinvolge le indagini e le accuse legate alla scomparsa dell’uomo.
Si apre oggi, davanti al giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Avellino, Antonio Sicuranza, una nuova fase giudiziaria del caso di Mimì Manzo, scomparso cinque anni fa. A comparire sono tre persone ritenute dalla Procura di Avellino presunti responsabili: la figlia dello scomparso. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Prato Principato Ultra: il pensionato sparito nel nulla, figlia a processo. La testimone «Sì, ho sentito delle urla» - Caso Manzo, ascoltata per ore l'anziana donna che la sera dell'8 gennaio del 2021, giorno della scomparsa del 71enne muratore in pensione, sentì le urla di Loredana Scannelli «cosa avete combinato a ... ilmattino.it
Pratola Serra, scomparsa Mimì Manzo: tra un mese l'udienza preliminare - di Paola Iandolo Caso Manzo, tra un mese l'udienza preliminare per i tre presunti responsabili. msn.com
A quasi cinque anni dalla scomparsa di Domenico Manzo, la figura della figlia Romina torna al centro del caso: indagata per favoreggiamento, mentre due amici sono accusati di sequestro di persona in concorso. Intanto resta irrisolta la domanda su cosa sia - facebook.com facebook
