Caso Mezzalira | iniziano le perizie a Milano

Sono iniziate oggi le analisi peritali sulle spoglie di Vito Mezzalira a Milano. I medici hanno già eseguito una Tac all’Istituto di medicina legale, e nelle prossime ore si attende l’esame medico legale. La vicenda continua a tenere alta l’attenzione sulla sorte dell’uomo, mentre si cercano risposte sulla sua morte.

Iniziate le analisi peritali sulle spoglie di Vito Mezzalira: ieri all'Istituto di medicina legale di Milano è stata eseguita la Tac, mentre oggi si dovrebbe procedere con l'esame medico legale. Le operazioni sui resti dell''ex postino residente a Sagrado e scomparso nel 2019 avranno valore di incidente probatorio. Sono stati resi noti i nomi dei membri del team forense incaricati di condurre l'autopsia sui resti di Vito Mezzalira, scomparso nel 2019. Gli indagati nel caso della morte di Vito Mezzalira sono stati convocati dai carabinieri e hanno effettuato il prelievo del DNA, su disposizione del giudice. Potrebbero appartenere a Vito Mezzalira, l'ex postino di Trieste scomparso 6 anni fa, i resti umani trovati in un pozzo a Poggio Terza Armata, in comune di Sagrado nell'Isontino.

