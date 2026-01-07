Caso Mezzalira ufficiali i nomi del team forense | le esperte hanno tre mesi di tempo per l' autopsia
Sono stati resi noti i nomi dei membri del team forense incaricati di condurre l’autopsia sui resti di Vito Mezzalira, scomparso nel 2019. Le esperte avranno a disposizione tre mesi per analizzare i resti rinvenuti nel pozzo della sua abitazione a Sagrado. L’indagine mira a chiarire le circostanze della scomparsa e a stabilire eventuali cause o responsabilità.
Sono ufficiali i nomi dei componenti della squadra forense che si occuperà delle analisi sui resti di Vito Mezzalira, l'ex postino residente a Sagrado scomparso nel nulla nel 2019, le cui ossa sono state trovate nel pozzo della villetta in cui si era ritirato dopo la pensione. Come riporta Il. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Caso Mezzalira, trovati resti umani in un pozzo a Sagrado - Potrebbero appartenere a Vito Mezzalira, l'ex postino di Trieste scomparso 6 anni fa, i resti umani trovati in un pozzo a Poggio Terza Armata, in comune di Sagrado nell'Isontino. rainews.it
Caso Mezzalira: il corpo ritrovato nel pozzo del suo giardino era chiuso in un sacco - Mentre proseguono gli accertamenti nel terreno della villetta a Sagrado di Vito Mezzalira, il postino scomparso sei anni fa, si apprendono nuovi particolari sul ritrovamento dei resti umani in un ... rainews.it
