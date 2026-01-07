Caso Mezzalira ufficiali i nomi del team forense | le esperte hanno tre mesi di tempo per l' autopsia

Sono stati resi noti i nomi dei membri del team forense incaricati di condurre l’autopsia sui resti di Vito Mezzalira, scomparso nel 2019. Le esperte avranno a disposizione tre mesi per analizzare i resti rinvenuti nel pozzo della sua abitazione a Sagrado. L’indagine mira a chiarire le circostanze della scomparsa e a stabilire eventuali cause o responsabilità.

