Caso Mezzalira | prelevato il Dna degli indagati

Gli indagati nel caso della morte di Vito Mezzalira sono stati convocati dai carabinieri e hanno effettuato il prelievo del DNA, su disposizione del giudice. Questa operazione fa parte delle indagini in corso per ricostruire la dinamica dei fatti e identificare eventuali responsabilità.

Gli indagati per la morte di Vito Mezzalira si sono sottoposti al prelievo del Dna, convocati dai carabinieri su disposizione del giudice. Si tratta di Mariuccia Orlando, compagna dell’ex postino, il figlio di lei Andrea Piscanec (difesi dall’avvocato Giovanni Di Lullo) e il fratellastro della. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Gorizia, svolta nel caso Mezzalira: le ossa trovate nel giardino appartengono all’ex postino scomparso nel 2019. Confermata l’identità dei resti ritrovati nel giardino della casa di Sagrado: appartengono a Vito Mezzalira, ex postino scomparso nel 2019. Anali - facebook.com Vai su Facebook

Sono di Vito Mezzalira i resti trovati nel pozzo di casa, la svolta nel caso del postino: i 100mila euro in pensione, il fotomontaggio e la «fuga d’amore» Vai su X

Delitto di Garlasco, prelevato il dna del fratello di Chiara Poggi e di due amici - Il caso Garlasco continua a offrire nuovi spunti: le indagini vanno avanti e i Carabinieri di Milano, incaricati dalla procura, hanno prelevato "materiale biologico" anche nei confronti del fratello ... Da ilgiornale.it

Delitto di Garlasco, prelevato dna anche del fratello di Chiara Poggi e di due amici non indagati - Non solo il dna di Andrea Sempio, nella nuova indagine sul delitto di Garlasco la Procura aveva ordinato ai carabinieri di prelevare campioni di materiale biologico anche nei confronti del fratello di ... Riporta fanpage.it