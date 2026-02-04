Caso Audero la decisione UFFICIALE sull’Inter | Fatti gravi

Questa mattina il Giudice sportivo ha preso una decisione importante sulla partita tra Inter e Sampdoria. Dopo le verifiche della 23esima giornata di Serie A, sono state emesse le sanzioni ufficiali. La vicenda riguarda il caso Audero e le accuse di comportamenti gravi che hanno scatenato tensioni tra le due squadre. La decisione ha già fatto discutere, mentre tifosi e società attendono di conoscere i dettagli e le eventuali conseguenze.

Qualche istante fa sono arrivate le decisioni ufficiali del Giudice sportivo sulla 23esima giornata di Serie A. L'attesa era tutta per il 'caso' Audero, nel secondo tempo di Cremonese-Inter stordito dal lancio di un petardo dal settore ospiti occupato dai tifosi nerazzurri. Ieri la Digos ha arrestato quello che sarebbe il responsabile, ovvero un 19enne facente parte del gruppo Viking e cioè della Curva interista. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Il Giudice sportivo è stato più clemente del Ministero dell'Interno, che ha posto il divieto di trasferta fino al 23 marzo fatta eccezione per il derby col Milan.

