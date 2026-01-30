Carta del docente istruzioni Uffici Scolastici per attivazione in seguito a sentenza AGGIORNATO

Questa mattina gli Uffici Scolastici hanno aggiornato le istruzioni per attivare la Carta del docente, dopo le recenti sentenze che hanno coinvolto alcuni insegnanti. Ora, i docenti interessati devono seguire la nuova procedura disponibile sul sito ufficiale. Le scuole stanno già comunicando le modalità da rispettare per rispettare le decisioni della magistratura.

Carta del docente: i docenti destinatari di sentenze devono rispettare la nuova procedura presente sul sito cartadeldocente.istruzione.it e le indicazioni del rispettivo Ufficio Scolastico. Sarà quindi l'ufficio scolastico a trasmettere i documenti al Ministero.

La procedura per l’accredito della Carta del docente è stata aggiornata.

La riattivazione della piattaforma cartadeldocente.

