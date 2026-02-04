Carpi il ds Bernardi promuove il mercato

"Penso che il Carpi esca rinforzato dal mercato di gennaio e con una maggiore varietà in attacco". E' positivo il bilancio del ds biancorosso Marco Bernardi (nella foto) a 24 ore dalla chiusura delle trattative di gennaio: nove in tutto le operazioni concluse, le cinque uscite di Cortesi, Arcopinto, Forte, Visani e Tourè e i quattro innesti di Puletto, Giani e gli ultimi della punta 2002 Gaddini dal Cittadella e del difensore 2005 Benvenuto dallo Spezia. Bernardi parte proprio dall'ultimo giorno di trattative. "E' stato un ultimo giorno abbastanza intenso – le sue parole – come sapete a me non piace muovermi alla fine, ma gli infortuni hanno cambiato un po' i piani: anche Pitti, come Gerbi, ne avrà per 30 o 40 giorni e saremmo stati corti in difesa, con solo quattro centrali per tre posti, così abbiamo preso Benvenuto.

