Serie C Carpi il ds Bernardi promuove l’andata | Girone positivo Cortesi non ce l’hanno chiesto
Il Carpi conclude l’andata di Serie C con una posizione favorevole, attualmente settimo in classifica e quinto in graduatoria reale, con un vantaggio di +11 sui playout. Il direttore sportivo Bernardi ha commentato il percorso della squadra, sottolineando un girone positivo e osservando che Cortesi, il mercato in arrivo potrebbe influire ulteriormente sulla rosa e sulla strategia del club.
CARPI Il Carpi settimo, che poi sarebbe quinto sul campo, che chiude l’andata a +11 sui playout. Ma anche il mercato che si apre fra poco. Ha parlato a 360 gradi Marco Bernardi (foto), direttore sportivo biancorosso al consueto pranzo con la stampa che si è svolto al ristorante Sporting ’Da Michele’. "È stato un girone di andata molto positivo – spiega – perché l’obiettivo resta quello di mantenere la categoria e costruire progetto duraturo nel tempo. Siamo al di sopra delle attese, ma questo non deve farci accontentare ma darci l’autostima per continuare così. Sicuramente la differenza l’ha fatta la crescita di tanti ragazzi che l’anno sorso erano al debutto in C e mister Cassani è stato un valore aggiunto, sta bruciando le tappe e si è posto con umiltà e voglia di lavorare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
