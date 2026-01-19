Serie C Carpi il ds Bernardi | Un momento difficile che può starci

Il Carpi si trova in un momento di difficoltà, come confermato dal direttore sportivo Bernardi, che sottolinea come sia una fase che può capitare nel corso della stagione. Attualmente ancora in zona playoff, la squadra ha subito una battuta d’arresto a Campobasso, riducendo il vantaggio sulla zona retrocessione da otto a sette punti. Un momento di riflessione per mantenere la posizione e riprendere il cammino.

Ancora in zona playoff ma con un punto in meno di vantaggio (da +8 a +7) sulla zona calda dopo il ko a Campobasso (foto). Nonostante il momento difficile, con 6 gare senza vittoria (3 pari in casa e 3 ko fuori), la classifica del Carpi resta buona ed è il dato da cui in casa biancorossa bisogna ripartire per uscire dalla crisi. Lo spiega il ds biancorosso Marco Bernardi, che affronta anche il tema Cortesi. "La squadra torna a lavorare domani (oggi, ndr) – spiega Bernardi – quando scade il certificato medico che ha inviato Cortesi per indisponibilità a causa febbre. Da martedì 20 dunque ci aspettiamo che Matteo sia al campo, poi dovrà ricominciare gradualmente col gruppo dopo il guaio alla coscia per provare a essere disponibile con la Ternana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il Carpi conclude l’andata di Serie C con una posizione favorevole, attualmente settimo in classifica e quinto in graduatoria reale, con un vantaggio di +11 sui playout. Il direttore sportivo Bernardi ha commentato il percorso della squadra, sottolineando un girone positivo e osservando che Cortesi, il mercato in arrivo potrebbe influire ulteriormente sulla rosa e sulla strategia del club.

Il Costone si prepara alla ripresa degli allenamenti nella stagione di Basket Serie B Interregionale. Dopo la sconfitta contro la Mens Sana, il direttore sportivo Bonelli ha evidenziato che il team può ancora migliorare e che il vero potenziale non è stato ancora completamente espresso. Con un record di 11-3, il secondo posto in classifica e la miglior difesa del torneo, la squadra mantiene fiducia nel lavoro svolto.

