Rafael Mini, giovane sciatore di 17 anni, rappresenta San Marino alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. La sua partecipazione segna un traguardo importante per lo sport sammarinese, dimostrando come anche i piccoli stati possano emergere a livello internazionale. Questa presenza agli eventi olimpici è un esempio di determinazione e passione, che ispira le nuove generazioni e valorizza il talento locale nel contesto globale.

Ancora non ha avuto nemmeno il tempo di farsi prendere dall’emozione. E forse non lo farà. Rafael Mini, a 17 anni, sarà l’unico atleta di San Marino ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. Sui suoi sci: gareggerà nello slalom e nel gigante. A tre anni già aveva gli sci ai piedi, giusto? "Sì, mio babbo mi portava al ‘pistino’ in plastica che c’era fino a qualche anno fa a San Marino. Mi piaceva. Poi, quando sono stato per la prima volta a Carpegna, sulla neve vera, ho capito davvero cosa volesse dire sciare. Da lì, non mi sono più fermato". Un percorso in continua evoluzione. Divertimento e sacrifici? "Ogni esperienza, ogni piccolo traguardo, mi ha fatto crescere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Da San Marino alle Olimpiadi. La favola dello sciatore Rafael Mini

Sette eventi legati ai Giochi invernali Milano-Cortina saranno monitorati attentamente dalle autorità.

