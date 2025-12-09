Il Carnevale vergatese tra le sfilate storiche
Il Carnevale vergatese si afferma tra le manifestazioni storiche della regione, grazie alle sue tradizionali sfilate che affascinano residenti e visitatori. L’amministrazione comunale celebra questo riconoscimento, sottolineando l’importanza culturale e storica dell’evento. La storicità delle celebrazioni rafforza l’identità locale, rendendo il Carnevale un appuntamento imperdibile nel calendario festivale della zona.
Il Carnevale locale entra nell’albo dei Carnevali storici della regione. A darne notizia è l’amministrazione comunale, soddisfatta per l’importante risultato. "Finalmente la nostra manifestazione – rivela l’assessore alla cultura e alle tradizioni, Amedeo Gardenghi – ottiene un riconoscimento culturale, a lungo agognato. Abbiamo svolto un intenso lavoro di ricerca all’interno della vasta documentazione storica esistente. Di questo lavoro sono grato agli operatori del settore cultura del Comune e in particolare la dottoressa Elena Negri. Vogliamo che le celebrazioni diventino sempre più partecipate e sentite. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
VergatoNews24. . “La Confraternita D'là Carsènt da l’Ua” va alla Vecchia Latteria - Consegna dell'attestato di produttore DeCo del dolce tipico vergatese secondo la ricetta tradizionale selezionata dalla Confraternita. - facebook.com Vai su Facebook
Il Carnevale vergatese tra le sfilate storiche - L’assessore Gardenghi: "Un riconoscimento culturale a lungo agognato". Come scrive ilrestodelcarlino.it