il carnevale vergatese tra le sfilate storiche

Il Carnevale locale entra nell’albo dei Carnevali storici della regione. A darne notizia è l’amministrazione comunale, soddisfatta per l’importante risultato. "Finalmente la nostra manifestazione – rivela l’assessore alla cultura e alle tradizioni, Amedeo Gardenghi – ottiene un riconoscimento culturale, a lungo agognato. Abbiamo svolto un intenso lavoro di ricerca all’interno della vasta documentazione storica esistente. Di questo lavoro sono grato agli operatori del settore cultura del Comune e in particolare la dottoressa Elena Negri. Vogliamo che le celebrazioni diventino sempre più partecipate e sentite. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it