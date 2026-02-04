Le Olimpiadi di Milano Cortina saranno visibili in tutta Italia, senza difficoltà per chi vuole spostarsi tra le diverse discipline. Il New York Times rivela che i giochi saranno facilmente accessibili, e non sarà necessario fare grandi spostamenti per passare dall’hockey allo sci. Gli organizzatori promettono un evento più pratico e meno complicato di quanto si possa pensare.

Il New York Times ha scoperto che le Olimpiadi di Milano Cortina saranno diffuse sul territorio e che non basterà fare quattro passi per spostarsi dall’hockey allo sci. E che Milano e Cortina non sono vicine e che le Dolomiti bellunesi stanno in montagna, dove fisiologicamente ci sono “narrow roads and complex connections” (strade strette e collegamenti difficili) e non le autostrade a mille corsie della California. Addirittura, questo li ha mandati in tilt, capita che si verifichino “snowfall” (nevicate), dimenticandosi forse che uno dei presupposti delle Olimpiadi invernali è che siano d’inverno. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Cari americani, godetevi le Olimpiadi ed evitateci le lezioni sui disagi dei grandi eventi

Approfondimenti su Milano Cortina

Il 2026 sarà un anno ricco di appuntamenti sportivi internazionali, con le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina e il Mondiale di calcio negli Stati Uniti, Messico e Canada.

Daily Crown presenta David Thomas, il gioielliere che ha lavorato dietro le quinte dei principali eventi reali.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

CARI AMICI, DEVO TORNARE AL PIÙ PRESTO IN #AMERICA - facebook.com facebook