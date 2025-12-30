Tutto lo sport del 2026 I grandi eventi sono le Olimpiadi di Milano-Cortina e il Mondiale di calcio in Usa Messico e Canada
Il 2026 sarà un anno ricco di appuntamenti sportivi internazionali, con le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina e il Mondiale di calcio negli Stati Uniti, Messico e Canada. Due grandi eventi che attireranno l’attenzione degli appassionati di tutto il mondo, offrendo momenti di sport e cultura in un periodo di particolare importanza per il panorama sportivo globale.
E’ un anno di sport colmo di eventi quello che sta per aprirsi e che avrà il suo clou prima con le Olimpiadi invernali Milano Cortina (6-22 febbraio) e quindi con la Coppa del Mondo di calcio (11 giugno-9 luglio), ospitata da Stati Uniti, Messico e Canada. Il mondo dei motori proporrà ancora i ricchi calendari della Formula 1 e del motomondiale, anticipato a giorni dal tradizionale evento rally-raid,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
