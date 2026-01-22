Daily Crown | David Thomas il Gioielliere della Corona dietro le quinte dei grandi eventi

Daily Crown presenta David Thomas, il gioielliere che ha lavorato dietro le quinte dei principali eventi reali. Da Carlo III a Diana, ha contribuito alla creazione e alla cura dei gioielli più simbolici della monarchia britannica, dimostrando competenza e dedizione nel suo mestiere. La sua esperienza offre uno sguardo unico sul mondo dei gioielli ufficiali e delle tradizioni royal.

Londra, 22 gen. (Adnkronos) - Tagliò un anello dal dito di Carlo III, lucidò i Gioielli della Corona con il sapone, realizzò fedi nuziali reali, inventò i gioielli di Diana e appuntò le onorificenze sulla bara della Regina Madre. Il Gioielliere della Corona David Thomas, morto lo scorso 18 gennaio all'età di 83 anni, era sempre dietro le quinte dei grandi eventi, vegliando sui gioielli di Stato e privati. Nella Jewel House della Torre di Londra, iniziava fin da gennaio la sua lista di compiti ufficiali, tra cui la lucidatura dei gioielli, utilizzando semplicemente acqua saponata, per evitare i danni che i detergenti abrasivi avrebbero causato a questi simboli del potere.

