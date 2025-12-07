Spadoni LpR | Pronto soccorso a Ravenna la maggiore carenza di medici rispetto agli altri ospedali

"Pronto soccorso, a Ravenna la maggiore carenza di medici rispetto agli altri ospedali". A denunciare la situazione è il consigliere comunale di Lista per Ravenna Gianfranco Spadoni che, in una nota stampa, ricorda come “Il tema dei pronto soccorso è sempre stato al centro dell’attenzione dei. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Spadoni (LpRa-Lega-Pdf): carenza cronica di medici nel pronto soccorso di Ravenna - “Il tema dei pronto soccorso è sempre stato al centro dell’attenzione dei cittadini anche perché, per molti aspetti, questo servizio rappresenta un po’ l’anello debole del sistema sanitario. Si legge su ravennawebtv.it

