Sarezzo barista ucciso | carabinieri del Ris al lavoro sul luogo del delitto

Le forze dell'ordine stanno approfondendo le indagini sull'omicidio di un barista di 55 anni avvenuto lunedì sera a Sarezzo, in provincia di Brescia. I carabinieri del Ris sono intervenuti sul luogo del delitto per analizzare la scena e raccogliere elementi utili a ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Proseguono le indagini dei carabinieri sull’ omicidio del barista 55enne avvenuto lunedì sera a Sarezzo, in provincia di Brescia. La vittima è Andrei Zakabluk. L’autore dell’aggressione, un 32enne moldavo, è stato fermato poco dopo dai Carabinieri e portato in caserma, dove è stato arrestato per omicidio aggravato. Il coltello utilizzato è stato trovato all’interno di un cassonetto nei pressi del luogo del ferimento. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it

