Sarezzo barista ucciso | carabinieri del Ris al lavoro sul luogo del delitto

Le forze dell'ordine stanno approfondendo le indagini sull'omicidio di un barista di 55 anni avvenuto lunedì sera a Sarezzo, in provincia di Brescia. I carabinieri del Ris sono intervenuti sul luogo del delitto per analizzare la scena e raccogliere elementi utili a ricostruire la dinamica dell'accaduto.

© Lapresse.it - Sarezzo, barista ucciso: carabinieri del Ris al lavoro sul luogo del delitto Proseguono le indagini dei carabinieri sull’ omicidio del barista 55enne avvenuto lunedì sera a Sarezzo, in provincia di Brescia. La vittima è Andrei Zakabluk. L’autore dell’aggressione, un 32enne moldavo, è stato fermato poco dopo dai Carabinieri e portato in caserma, dove è stato arrestato per omicidio aggravato. Il coltello utilizzato è stato trovato all’interno di un cassonetto nei pressi del luogo del ferimento. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it Barista ucciso a Brescia: indagini dei Ris e un arresto #Shorts #lapresse Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Brescia, barista ucciso a coltellate a Sarezzo: i carabinieri sul luogo del delitto - Intorno alle 23 all'esterno di un bar un uomo di 55 anni, Andrei Zakabluk, barista, è ... msn.com

Sarezzo, barista 55enne ucciso a coltellate: arrestato un uomo di 32 anni - Barista ucciso a Sarezzo: l’aggressione è avvenuta davanti al locale in cui lavorava, e il presunto responsabile, un 32enne moldavo, è stato fermato dai carabinieri. notizie.it

Un uomo di 55 anni è morto dopo essere stato accoltellato nella serata di ieri all'esterno del bar Bellavista, a Sarezzo, in Val Trompia in provincia di Brescia. La vittima è Andrei Zakabluk, cittadino italiano di origini ucraine, che lavorava come barista nel local - facebook.com facebook

#Brescia Un uomo di 55 anni è morto dopo essere stato accoltellato nella serata di ieri all'esterno di un bar, a Sarezzo, in Val Trompia. La vittima è un cittadino italiano di origini ucraine, che lavorava come barista nel locale di proprietà della moglie. Fermato x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.