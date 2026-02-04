Capolavoro Comolli firmano a zero con la Juve | colpo scudetto

La Juventus si prepara alla prossima stagione con una strategia chiara. La società ha già messo a segno un colpo importante, firmando a zero un giocatore che potrebbe fare la differenza. Nel frattempo, il club lavora per rinforzare la rosa e puntare allo scudetto. La campagna acquisti è già in corso e i tifosi aspettano con entusiasmo le mosse di mercato.

Juve già al lavoro per rinforzarsi in vista della prossima stagione: ecco le strategie di mercato del club bianconero. Holm e Boga. La Juve ha piazzato appena due colpi in entrata nella finestra invernale del calciomercato, per una campagna acquisti low cost. Una linea che la società di corso Galileo Ferraris ha deciso di adottare dopo i grandi investimenti fatti in passato e in estate. Una linea che la Juve adotterà anche al termine della stagione in corso. Bernardo Silva (AnsaFoto) – Calciomercato.it Proprio in questa direzione va il lavoro che Comolli e il direttore sportivo Ottolini stanno facendo per portare a Torino diversi nomi importanti a parametro zero.

