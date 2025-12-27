Calciomercato Juve | svalutazione Lucca a Napoli Comolli può approfittarne e piazzare il colpo Ultime

sul futuro del centravanti. Il mercato invernale della Serie A potrebbe presto infiammarsi con una clamorosa trattativa sull’asse Napoli-Torino. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Juventus ha mosso i primi passi ufficiali chiedendo informazioni al Napoli per Lorenzo Lucca, il centravanti classe 2000 approdato in azzurro la scorsa estate. L’ipotesi di vedere il corazziere piemontese in bianconero non è affatto remota, poiché le dinamiche offensive della squadra di Antonio Conte stanno spingendo il club partenopeo a serie riflessioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

