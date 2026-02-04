Capello loda il Milan | Col Bologna una vittoria da ‘lungo muso’ sono rimasto impressionato da un aspetto

Fabio Capello ha commentato la vittoria del Milan contro il Bologna, definendola una partita da ‘lungo muso’. L’ex allenatore si è detto colpito da alcuni dettagli della squadra, senza entrare troppo nei particolari. Ha sottolineato che i rossoneri hanno mostrato carattere e determinazione, elementi che gli hanno lasciato una buona impressione. La partita, secondo lui, ha evidenziato alcune qualità importanti del team, anche se non ha mancato di ricordare i margini di miglioramento.

