Milan vittoria e primato in Serie A col brivido VAR Allegri muso a muso con l'arbitro | espulso

Fanpage.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il match si accende nel finale per un sospetto fallo di Pavlovic per il quale la Lazio chiede un rigore. Straordinaria parata del portiere nel primo tempo, la rete decisiva è del portgohese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

