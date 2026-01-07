Guasti in serie tra Lecco e Sondrio | mattinata da incubo sui binari
Numerosi disservizi sulla linea ferroviaria Tirano-Milano Centrale hanno causato disagi tra Lecco e Sondrio, peggiorando le già difficili condizioni di viaggio. Dopo un episodio simile lunedì, anche questa mattina si sono verificati guasti in serie, creando notevoli problemi a pendolari e studenti nel giorno del rientro al lavoro e a scuola dopo le festività natalizie.
Dopo quella di lunedì, altra mattinata da incubo, tra l'altro nel giorno in cui sono ricominciate le scuole e in molti sono rientrati al lavoro dopo le vacanze natalizie, per i viaggiatori sulla linea ferroviaria Tirano-Milano Centrale.Guasti in serieLa circolazione della direttrice è infatti. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
