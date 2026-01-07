Guasti in serie tra Lecco e Sondrio | mattinata da incubo sui binari

Numerosi disservizi sulla linea ferroviaria Tirano-Milano Centrale hanno causato disagi tra Lecco e Sondrio, peggiorando le già difficili condizioni di viaggio. Dopo un episodio simile lunedì, anche questa mattina si sono verificati guasti in serie, creando notevoli problemi a pendolari e studenti nel giorno del rientro al lavoro e a scuola dopo le festività natalizie.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.