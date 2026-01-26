Caos a Rai Sport a pochi giorni dalle Olimpiadi la protesta in diretta | L'azienda faccia verifiche sulla direzione

A pochi giorni dall'inizio delle Olimpiadi di Milano Cortina, Rai Sport è al centro di tensioni interne, con una protesta in diretta che chiede verifiche sulla gestione dell’azienda. La redazione mantiene lo stato di agitazione da circa dieci giorni, evidenziando preoccupazioni sulla direzione e sulla futura copertura degli eventi sportivi. La situazione riflette un clima di incertezza e richiesta di chiarimenti all’interno della rete.

La redazione di Rai Sport continua lo stato di agitazione a distanza di circa dieci giorni dall'inizio di Milano Cortina. Durante il Tg mattutino è stato letto un comunicato con la protesta dei giornalisti, a cui è seguita la risposta del direttore Paolo Petrecca. Caos RaiSport a due settimane da Milano-Cortina: proclamato lo stato d'agitazione. I giornalisti: Fortissima preoccupazione; Abuso dei talent e mezzi insufficienti per le Olimpiadi: RaiSport in rivolta a due settimane da…; Caos Rai: il comunicato letto in diretta contro TeleMeloni; Caos a Rai Sport, a pochi giorni dalle Olimpiadi la protesta in diretta: L'azienda faccia verifiche sulla direzione. Caos Rai Sport, la redazione attacca: «Impossibile garantire un'offerta adeguata per le Olimpiadi». Il comitato di redazione di Rai Sport ha contestato le scelte del direttore Paolo Petrecca in vista delle Olimpiadi invernali che prenderanno il via nei prossimi giorni. "Abuso dei talent e mezzi insufficienti per le Olimpiadi": RaiSport in rivolta a due settimane da Milano-Cortina. M5s: "Folle, il direttore Petrecca si dimetta". La redazione proclama lo stato di agitazione e denuncia "l'abuso dei talent e mezzi insufficienti per le Olimpiadi".

