La polizia ha denunciato una giovane pisana dopo gli scontri avvenuti a Torino durante il corteo per Askatasuna. Le forze dell’ordine hanno identificato alcune persone coinvolte nelle azioni violente e ora stanno facendo luce su quanto accaduto.

Una giovane pisana denunciata dopo gli scontri di Torino. È accusata di resistenza. Le indagini della Digos hanno portato a individuare alcune persone che per la polizia avrebbero in qualche modo partecipato alle azioni violente durante il corteo per Askatasuna, il centro sociale sgomberato. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, in un’informativa alla Camera, ha dato la sua lettura degli scontri di sabato. Il primo passaggio del suo discorso è stato per le forze dell’ordine, ha espresso solidarietà a nome di tutto il Governo. Il titolare del Viminale ha rivendicato il "grande lavoro svolto", che "ha evitato danni ben più gravi che erano nei programmi dei manifestanti". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caos e scontri a Torino. Una pisana denunciata

Durante le festività natalizie, i Carabinieri di Copparo hanno rafforzato i controlli per garantire la sicurezza stradale e prevenire attività illecite.

Questa mattina, i giovani di Gioventù Nazionale hanno condannato gli scontri avvenuti a Torino domenica scorsa.

