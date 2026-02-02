Questa mattina, i giovani di Gioventù Nazionale hanno condannato gli scontri avvenuti a Torino domenica scorsa. Parlano di violenza ingiustificata e di una lunga storia di tensioni tra gruppi antagonisti e forze di destra. La polizia ha già avviato le indagini, mentre i residenti si chiedono come evitare che episodi simili si ripetano.

I giovani di destra sono indignati per gli scontri provocati dagli antagonisti a Torino domenica scorsa. Stiamo parlando di una vera e propria guerriglia urbana, che ha portato al ferimento di diversi agenti. Ed è per questo che Gioventù nazionale ha scelto di affidare ai social una protesta pacifica, ma forte nei toni. Nella grafica pubblicata dal movimento giovanile su Instagram c’è la foto di un manifestante con il volto coperto, intento a lanciare un sasso. Dalla figura spunta anche una frase a caratteri cubitali e dal significato inequivocabile: “Antifascismo e violenza, una lunga storia d’amore”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Scontri a Torino, Gioventù nazionale denuncia: “Antifascismo e violenza, una lunga storia d’amore”

Argomenti discussi: Askatasuna in corteo: Siamo in 50 mila. Poi partono gli scontri; Torino, scontri al corteo per Askatasuna. Diversi feriti. Meloni: Colpito lo Stato; Corteo per Askatasuna. Dimesso l'agente picchiato. Arrestato uno dei presunti aggressori, ha 22 anni - Video - Askatasuna: trent’anni di barricate, tra lotte sociali e inchieste giudiziarie; Marco Revelli: Anch’io in piazza per Askatasuna. La repressione del governo alimenta la tensione.

Scontri a Torino, poliziotto aggredito con un martello. Arrestato l'aggressore: è un 22enne di Grosseto VIDEOL'episodio ieri sera durante gli scontri alla fine del corteo organizzato per il centro sociale Askatasuna. Leccese (Anci) invia lettera al questore e al sindaco Lo Russo. lagazzettadelmezzogiorno.it

Askatasuna e gli scontri a Torino, le reazioni politicheCondanna trasversale delle violenze. Domani il sindaco Lo Russo interverrà in Consiglio comunale. Martedì il ministro Piantedosi alle Camere ... rainews.it

Il bilancio e il confronto politico dopo i violenti scontri di Torino durante la manifestazione contro la chiusura del centro sociale Askatasuna: si contano più di cento feriti tra le forze dell’ordine. A Niscemi è crollata nel vuoto un’altra palazzina e la frana continua - facebook.com facebook

Gli scontri di #Torino tra manifestanti e polizia. La frana di #Niscemi. #ReStart @AnnalisaBruchi: 09:45 #Rai3 Con @CandianiStefano #FrancescoEmilioBorrelli @paolonisap @FrancoBechis @OfficialTozzi #MassimilianoFuksas @sandroiacometti @federicaf x.com