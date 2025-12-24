Caos nel bar e fugge in auto ubriaca Inseguita dai militari | denunciata

Durante le festività natalizie, i Carabinieri di Copparo hanno rafforzato i controlli per garantire la sicurezza stradale e prevenire attività illecite. Recentemente, un episodio ha visto un soggetto creare caos in un bar, poi fuggire a bordo di un’auto sotto l’effetto di alcol. L’inseguimento dei militari si è concluso con la denuncia dell'autore, confermando l’impegno delle forze dell’ordine nella tutela della collettività.

I Carabinieri della compagnia di Copparo, con l’approssimarsi delle festività Natalizie, hanno intensificato i controlli alla circolazione stradale e non solo, con lo scopo di prevenire e reprimere ogni forma di attività illecita e in particolare per quanto concerne le violazioni in materia di Codice della Strada. L’attività ha fatto registrare diverse denunce alla Procura estense tra cui per guida in stato di ebrezza, per rifiuto dell’accertamento del tasso alcolemico e guida con patente revocata, in particolare. Ma ecco i trasgressori finiti nella rete dei militari: una 36enne avventrice di un bar nel copparese, dopo aver ecceduto con l’assunzione di bevande alcoliche e disturbato la clientela del locale, si è allontanata mettendosi alla guida della propria autovettura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caos nel bar e fugge in auto ubriaca. Inseguita dai militari: denunciata Leggi anche: Non si ferma all'Alt della polizia e viene inseguita: bloccata poco dopo è risultata ubriaca, denunciata Leggi anche: Guida ubriaca e travolge due auto in sosta, denunciata e multata Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Caos nel bar e fugge in auto ubriaca. Inseguita dai militari: denunciata. Caos nel bar e fugge in auto ubriaca. Inseguita dai militari: denunciata - Altri due giovani hanno perso la patente perché pizzicati dai militari alla guida in stato di ebb ... msn.com

