Caos a Castellammare il sindaco non si dimette De Luca | Difficile difenderlo

La tensione a Castellammare non si placa. Il sindaco Luigi Vicinanza resta al suo posto, anche se le polemiche crescono. De Luca mette in dubbio la sua capacità di governare e sottolinea che l’instabilità aiuta le attività della camorra. Vicinanza ribadisce di voler continuare a lavorare per la città, mentre le opposizioni chiedono chiarimenti e dimissioni immediate. La situazione resta calda e nessuno sembra disposto a fare un passo indietro.

"Io ho l'impegno di governare la città e l'instabilità amministrativa è un favore alla camorra". Lo ha detto il sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza, commentando la situazione politica del Comune, dove si è insediata la Commissione d'accesso per verificare la sussistenza di.🔗 Leggi su Napolitoday.it

