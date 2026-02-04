Il volto dell’angelo nella Basilica di San Lorenzo in Lucina è stato cancellato. Il restauratore Bruno Valentinetti spiega che ha agito su indicazione del Vaticano, coprendo l’immagine con il volto di Giorgia Meloni. La decisione ha sorpreso molti, e ora si aspettano chiarimenti ufficiali sulla scelta di modificare un’opera così significativa.

«Me lo ha detto il Vaticano». Per questo Bruno Valentinetti avrebbe coperto l'angelo con il volto di Giorgia Meloni della chiesa di San Lorenzo in Lucina. Secondo quanto riportato da la Repubblica, il restauratore avrebbe cancellato l'immagine con l'intenzione di ripristinare l'originale. «Ieri sera - ha raccontato l'uomo- l'ho cancellato. A me non interessa, continuo a dire che non era la premier, ma la Curia ha voluto così e io l’ho cancellato». L'irritazione del Vaticano e il ripristino dell'originale Sabato scorso, dopo una giornata convulsa era stato lo stesso cardinale vicario Baldo Reina, a condensare tutta l'irritazione della diocesi per l'iniziativa di Valentinetti vergando parole severe: «Nel rinnovare l'impegno della Diocesi di Roma per la custodia del patrimonio artistico e spirituale, si ribadisce con fermezza che le immagini d'arte sacra e della tradizione cristiana non possono essere oggetto di utilizzi impropri o strumentalizzazioni, essendo destinate esclusivamente a sostenere la vita liturgica e la preghiera personale e comunitaria». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Cancellato il volto di Giorgia Meloni dall'angelo nella Basilica, il restauratore: «Mi ha detto di farlo il Vaticano»

Bruno Valentinetti, il restauratore che ha coperto il volto dell’angelo nella chiesa di San Lorenzo in Lucina, spiega perché ha fatto quella scelta.

Dopo giorni di polemiche, la faccia di Giorgia Meloni è stata cancellata dall’affresco della Basilica di San Lorenzo in Lucina.

