Bruno Valentinetti, il restauratore che ha coperto il volto dell’angelo nella chiesa di San Lorenzo in Lucina, spiega perché ha fatto quella scelta. «Me lo ha detto il Vaticano», ha detto, confermando che l’ordine è arrivato dall’alto. I dettagli sulla decisione e le reazioni restano ancora da chiarire.

«Me lo ha detto il Vaticano». Per questo Bruno Valentinetti avrebbe coperto l'angelo con il volto di Giorgia Meloni della chiesa di San Lorenzo in Lucina. Secondo quanto riportato da la Repubblica, il restauratore avrebbe cancellato l'immagine con l'intenzione di ripristinare l'originale. «Ieri sera - ha raccontato l'uomo- l'ho cancellato. A me non interessa, continuo a dire che non era la premier, ma la Curia ha voluto così e io l’ho cancellato». Il ripristino dell'originale La soprintendenza speciale di Roma si è subito attivata con ricerche di archivio per individuare la documentazione del dipinto originale della cappella del Crocifisso realizzato nel 2000. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Cancellato il volto dell'angelo di Giorgia Meloni, il restauratore: «Mi ha detto di farlo il Vaticano»

Dopo giorni di polemiche, la faccia di Giorgia Meloni è stata cancellata dall’affresco della Basilica di San Lorenzo in Lucina.

Un restauratore che lavora sull’affresco nella chiesa di San Lorenzo in Lucina rivela di aver avuto strani sogni.

