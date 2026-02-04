Cancellato il volto dell' angelo con l' immagine di Giorgia Meloni VIDEO

Questa mattina, l’immagine dell’angelo con il volto che somigliava alla premier Giorgia Meloni è stata cancellata dall’affresco nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma. Le persone che si trovavano davanti all’opera si sono stupite nel vedere il volto sparito, senza ancora sapere cosa sia successo. Ancora non ci sono spiegazioni ufficiali, ma il cambiamento è evidente e ha attirato l’attenzione di chi visita la chiesa.

AGI - E' stato cancellato il volto dell'angelo che assomigliava alla premier Giorgia Meloni nell'affresco della cappella laterale della basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma. Una vicenda per la quale si erano mossi il Ministero della Cultura e la Soprintendenza di Roma, con il Vicariato che aveva preso le distanze dal decoratore: "La modifica del volto del cherubino è stata una sua iniziativa non comunicata agli organismi competenti". Lo stesso Vicariato aveva sottolineato come "sia la Sovrintendenza sia l'ente proprietario (Fec), oltre all'Ufficio per l'edilizia di culto del Vicariato di Roma, fossero al corrente dal 2023 di un'azione di restauro 'senza nulla modificare o aggiungere' sull'affresco in questione". 🔗 Leggi su Agi.it

Questa mattina a Roma è stato cancellato l'affresco che raffigurava un volto che somigliava a Giorgia Meloni.

Bruno Valentinetti, il restauratore che ha coperto il volto dell’angelo nella chiesa di San Lorenzo in Lucina, spiega perché ha fatto quella scelta.

