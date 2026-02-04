Camoranesi torna in panchina | l’ex Juventus è il nuovo allenatore dell’Anorthosis Famagosta Tutti i dettagli

Camoranesi torna sulla panchina. Dopo aver lasciato il suo ruolo, l’ex Juventus è stato scelto come nuovo allenatore dell’Anorthosis Famagosta. La società cipriota ha annunciato ufficialmente la nomina, che rappresenta una nuova sfida per l’allenatore italiano. Ora aspetta di guidare la squadra e di dimostrare di saper fare anche fuori dall’Italia.

Camoranesi torna in panchina: l’ex Juventus è il nuovo allenatore dell’Anorthosis Famagosta. Vediamo insieme tutti i dettagli. La Juve osserva da lontano il nuovo capitolo professionale di uno dei suoi grandi protagonisti storici. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo X, Mauro German Camoranesi è ufficialmente il nuovo allenatore dell’ Anorthosis Famagosta. ULTIMISSIME JUVE LIVE Il tecnico ha raggiunto un accordo che lo legherà al club cipriota attraverso un contratto valido fino a giugno, con un’opzione di rinnovo per la stagione successiva. Dopo le precedenti esperienze in panchina, l’italo-argentino cerca ora il riscatto in un campionato competitivo come quello di Cipro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Camoranesi torna in panchina: l’ex Juventus è il nuovo allenatore dell’Anorthosis Famagosta. Tutti i dettagli Approfondimenti su Camoranesi Famagosta Alvaro Recoba torna in panchina: ecco la nuova avventura da allenatore dell’ex fantasista dell’Inter. I dettagli Leonardo spiazza tutti sull’ex allenatore della Juventus: «Sarebbe geniale al Psg! È un mio rammarico non vederlo in panchina». A chi si riferisce

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.