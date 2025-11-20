Alvaro Recoba torna in panchina | ecco la nuova avventura da allenatore dell’ex fantasista dell’Inter I dettagli
Alvaro Recoba riparte dalla panchina: l’ex fuoriclasse dell’Inter intraprende una nuova sfida da allenatore Alvaro Recoba, il fantasista mancino che ha incantato per anni i tifosi dell’Inter con giocate di pura classe, è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera da allenatore. A un anno e mezzo dalla conclusione dell’esperienza al Nacional di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
UFFICIALE - L'ex Inter Alvaro #Recoba firma con il Deportivo Táchira. Il club: "Scriverai una pagina gloriosa" Vai su X
Alvaro Recoba Goal Verona 1-2 Inter Serie A 1999-00 #alvarorecoba #InterMilan #hellasverona #SerieA #footballhistory Vai su Facebook
UFFICIALE - L'ex Inter Alvaro Recoba firma con il Deportivo Táchira. Il club: "Scriverai una pagina gloriosa" - Per l'ex fantasista interista si apre una nuova avventura professionale alla guida del Deportivo Táchira, "il più uruguagio" ... Come scrive msn.com