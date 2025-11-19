Leonardo spiazza tutti sull’ex allenatore della Juventus | Sarebbe geniale al Psg! È un mio rammarico non vederlo in panchina A chi si riferisce

Leonardo ha parlato così dell’ex allenatore della Juventus, soffermandosi sul suo futuro. Ecco le dichiarazioni dell’ex Milan e Psg. A RMC, Leonardo ha parlato così di Thiago Motta, ex allenatore della Juventus attualmente ancora senza panchina dopo l’esonero dei bianconeri datato lo scorso marzo. Le sue dichiarazioni. THIAGO MOTTA – « Lucho è perfetto, ha saputo trasmettere la sua mentalità a una squadra giovane. Ma per me Motta al Psg sarebbe geniale: conosce il club, ha un’estetica, vuole fare bel gioco, adora Parigi. È un mio rammarico non vederlo in panchina». PSG – « Se non spendi non vinci. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

