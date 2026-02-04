Camioncino contro auto a Colico | donna trasferita in ospedale

Questa mattina a Colico si è verificato un incidente tra un camioncino e un’auto. La vettura è stata urtata di lato e una donna che era a bordo è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e la donna è stata portata in ospedale per le cure. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per chiarire la dinamica dell’incidente.

Incidente stradale questa mattina a Colico dove un camioncino ha urtato lateralmente un'auto sulla quale viaggiava una donna, rimasta ferita a seguito dello schianto. Il sinistro è avvenuto poco prima delle 9.30 di oggi, mercoledì 4 febbraio, lungo via La Gera e ha richiesto l'intervento dei.

