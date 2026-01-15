Incidente in Statale 36 | una donna trasferita in ospedale

Un incidente si è verificato oggi alle 16.15 lungo la Statale 36, nella zona di Costa Masnaga, Brianza lecchese. Una donna coinvolta è stata prontamente trasportata in ospedale per le cure del caso. L'evento si inserisce in un contesto di frequenti incidenti sulla strada, richiedendo attenzione e rispetto delle norme di sicurezza. Aggiornamenti sulla dinamica e sulle condizioni della vittima saranno forniti nelle prossime ore.

Un altro incidente lungo la Statale 36. L'ultimo sinistro in ordine di tempo è avvenuto alle ore 16.15 di oggi, giovedì 15 gennaio, in zona Costa Masnaga, nella Brianza lecchese. Un'automobile ha sbandato uscendo dalla carreggiata in direzione nord (Lecco), per poi finire contro i guard rail protettivi. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica dell'accaduto: la vettura avrebbe fatto tutto da sola. Nell'impatto è rimasto ferita una donna di 29 anni che si trovava alla guida. L'allarme è scattato in codice giallo (media gravità) e la centrale di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - ha subito un'ambulanza della CRoce Vrede di Bosisio Parini e l'auto, allertando inoltre vigili del fuoco e polizia stradale. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

