Tragedia sfiorata | rampe di metallo si sganciano da un camioncino e finiscono in strada Auto coinvolte feriti

Stamattina lungo la strada statale Aurelia a Venturina Terme, si è verificato un incidente che ha coinvolto alcune auto a causa del distacco di rampe di metallo da un camioncino. L'episodio, fortunatamente, non ha causato conseguenze gravi, anche se alcune persone sono rimaste ferite. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Venturina Terme (Livorno), 19 gennaio 2026 – Tragedia sfiorata questa mattina, 19 gennaio, lungo la strada statale Aurelia. Due strutture metalliche, presumibilmente rampe utilizzate per operazioni di carico e scarico merci, si sono sganciate da un camioncino e sono finite sulla carreggiata, provocando un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. L'episodio è avvenuto intorno alle 7 nel tratto nord dell'Aurelia, in prossimità dell'area di servizio compresa tra le uscite di Riotorto e Venturina. Il bilancio è di diverse auto coinvolte, due veicoli gravemente danneggiati e alcuni feriti, fortunatamente non in condizioni serie.

