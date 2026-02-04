Via libera della Camera al decreto referendum | seggi aperti due giorni cambia l’onorario per gli scrutatori

La Camera ha dato il via libera al decreto legge che modifica le regole per il referendum del 2026. I seggi saranno aperti due giorni e cambia anche l’onorario per gli scrutatori. La decisione arriva dopo un voto rapido, senza molti scontri, e permette di preparare meglio l’organizzazione delle prossime elezioni.

Via libera della Camera al decreto legge che introduce, per il 2026, una serie di deroghe e misure organizzative in vista del calendario elettorale. Con il provvedimento, approvato con 151 sì e 106 no (e che adesso passerà in Senato per l'ok definitivo), viene stabilito lo svolgimento delle operazioni di voto su due giornate – domenica e lunedì – superando la regola vigente che prevede le elezioni nella sola giornata domenicale. E, di conseguenza, vengono aumenti gli onorari del 15 per cento. In base all'articolo 1, comma 1, le consultazioni elettorali e referendarie del 2026 si terranno la domenica dalle 7 alle 23 e il lunedì dalle 7 alle 15.

