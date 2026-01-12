Vaccarella in Regione cambio in vista nella Giunta comunale di Bari? I nomi sul tavolo
Si apre uno scenario di possibile cambiamento nella Giunta comunale di Bari con l'avvicinarsi del 2026. La nomina di Elisabetta Vaccarella, attuale assessora alla Giustizia, in Regione, potrebbe influenzare la composizione della squadra guidata dal sindaco Vito Leccese. Questo passaggio rappresenta un punto di riflessione sulla continuità e le eventuali novità nella gestione amministrativa della città.
L'avvio del 2026 dovrebbe portare a un cambio nella Giunta comunale di Bari. L'approdo in Regione da consigliera dell'attuale assessora cittadina alla Giustizia, Elisabetta Vaccarella, apre nuove prospettive nella squadra del sindaco Vito Leccese. Chi sostituirà l'esponente del Partito. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Leggi anche: Aversa, definita la nuova Giunta comunale: nomi e deleghe
Leggi anche: Cambio di passo in Regione, Boni assicura: “Un tavolo permanente tra pendolari e Ferrovie”
REGIONE PUGLIA: GLI ELETTI. TUTTI I NOMI 14 seggi al Pd, 7 a «Decaro presidente», 4 ciascuno a Per e M5s. Per l’opposizione, 11 a Fratelli d’Italia, 5 a Forza Italia e 4 alla Lega, più il candidato presidente sconfitto Luigi Lobuono. ***** L’Ufficio el - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.