Vaccarella in Regione cambio in vista nella Giunta comunale di Bari? I nomi sul tavolo

Da baritoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si apre uno scenario di possibile cambiamento nella Giunta comunale di Bari con l'avvicinarsi del 2026. La nomina di Elisabetta Vaccarella, attuale assessora alla Giustizia, in Regione, potrebbe influenzare la composizione della squadra guidata dal sindaco Vito Leccese. Questo passaggio rappresenta un punto di riflessione sulla continuità e le eventuali novità nella gestione amministrativa della città.

L'avvio del 2026 dovrebbe portare a un cambio nella Giunta comunale di Bari. L'approdo in Regione da consigliera dell'attuale assessora cittadina alla Giustizia, Elisabetta Vaccarella, apre nuove prospettive nella squadra del sindaco Vito Leccese. Chi sostituirà l'esponente del Partito. 🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

Leggi anche: Aversa, definita la nuova Giunta comunale: nomi e deleghe

Leggi anche: Cambio di passo in Regione, Boni assicura: “Un tavolo permanente tra pendolari e Ferrovie”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.