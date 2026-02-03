Terremoto politico a Pertosa | si è dimesso il vice sindaco

Questa mattina a Pertosa il vice sindaco Antonio Lamattina si è dimesso. Ha lasciato il ruolo e anche la carica di consigliere, uscendo dall’assemblea comunale. La decisione sorprende, ancora non si conoscono i motivi ufficiali. La comunità si domanda cosa abbia spinto Lamattina a prendere questa strada.

Il vice sindaco di Pertosa, Antonio Lamattina ha rassegnato le dimissioni dal ruolo e anche dlla carica di consigliere, uscendo dall'assemblea. Il vice sindaco di Domenico Barba - secondo quanto emerso finora - ha rassegnato le dimissioni dalla giunta prima e dal consiglio poi, in quanto non era più in linea con le politiche della maggioranza. Al suo posto subentrerà nei pochi mesi che ancora mancano per le elezioni il primo dei non eletti, ovvero Samson Nicolai. Occorre anche aggiungere che Pertosa è chiamata al voto nella prossima primavera e tale decisione potrebbe anche essere legata a questa scadenza.

