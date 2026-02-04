Calvario Pogba | escluso dalla Champions il Monaco non sa quando tornerà

Il Monaco deve fare a meno di Paul Pogba nella fase a eliminazione diretta della Champions League. Il centrocampista francese, che milita nel club monegasco, è stato escluso dalla lista ufficiale e non sa ancora quando potrà tornare in campo. La sua assenza pesa sui francesi, già alle prese con un momento difficile.

Nuovo e pesante stop nella carriera di Paul Pogba. Il centrocampista francese, attualmente in forza al Monaco, è stato ufficialmente escluso dalla lista Champions League per la fase a eliminazione diretta. Una decisione che certifica la gravità del momento per l’ex Juventus, la cui avventura nel Principato si sta trasformando in un calvario fisico. Dopo aver scontato i 18 mesi di squalifica per doping ed essere approdato in Ligue 1 a parametro zero lo scorso giugno, il “Polpo” è rimasto vittima di una spirale di infortuni che ne hanno cancellato l’impatto tecnico. I numeri sono impietosi: appena 30 minuti complessivi collezionati in tre apparizioni. 🔗 Leggi su Como1907news.com

