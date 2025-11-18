Pogba Monaco Pocognoli svela sull’ex Juve | Non farò previsioni tornerà quando sarà il momento Le dichiarazioni
Pogba Monaco, il tecnico Pocognoli rivela sull’ex Juve: «Non farò previsioni, tornerà quando sarà il momento». Le parole Un acquisto di lusso che continua a restare invisibile sul campo. Il “caso Pogba” non smette di far discutere nel Principato. Dopo l’addio tormentato alla Juventus – tra squalifica e infortuni – il campione del mondo 2018 . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
