Pogba Monaco Pocognoli svela sull’ex Juve | Non farò previsioni tornerà quando sarà il momento Le dichiarazioni

Pogba Monaco, il tecnico Pocognoli rivela sull’ex Juve: «Non farò previsioni, tornerà quando sarà il momento». Le parole Un acquisto di lusso che continua a restare invisibile sul campo. Il “caso Pogba” non smette di far discutere nel Principato. Dopo l’addio tormentato alla Juventus – tra squalifica e infortuni – il campione del mondo 2018 . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pogba Monaco, Pocognoli svela sull’ex Juve: «Non farò previsioni, tornerà quando sarà il momento». Le dichiarazioni

