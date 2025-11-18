Pogba Monaco Pocognoli svela sull’ex Juve | Non farò previsioni tornerà quando sarà il momento Le dichiarazioni

Calcionews24.com | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pogba Monaco, il tecnico Pocognoli rivela sull’ex Juve: «Non farò previsioni, tornerà quando sarà il momento». Le parole Un acquisto di lusso che continua a restare invisibile sul campo. Il “caso Pogba” non smette di far discutere nel Principato. Dopo l’addio tormentato alla Juventus – tra squalifica e infortuni – il campione del mondo 2018 . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

pogba monaco pocognoli svela sull8217ex juve non far242 previsioni torner224 quando sar224 il momento le dichiarazioni

© Calcionews24.com - Pogba Monaco, Pocognoli svela sull’ex Juve: «Non farò previsioni, tornerà quando sarà il momento». Le dichiarazioni

Altri contenuti sullo stesso argomento

pogba monaco pocognoli svelaPogba, slitta ancora il rientro in campo. Il tecnico del Monaco: 'Non mi sbilancio più' - E il suo ritorno in campo, nonostante l'ottimismo dei mesi scorsi in terra monegasca, non sembra ancora vicino. Lo riporta ilbianconero.com

pogba monaco pocognoli svelaMonaco, slitta il rientro di Pogba: i motivi e quando può tornare - E il suo ritorno in campo, nonostante l'ottimismo dei mesi scorsi in terra monegasca, non sembra ancora vicino. Si legge su msn.com

pogba monaco pocognoli svelaPocognoli sul rientro di Pogba: "Non mi sbilancio più. Tornerà quando sarà il momento" - Da quando è arrivato al Monaco lo scorso giugno, Paul Pogba non ha ancora disputato un solo minuto in maglia biancorossa. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Pogba Monaco Pocognoli Svela