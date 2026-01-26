Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 | calendario orari giornalieri tv streaming

Le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 si terranno dal 6 al 22 febbraio, con alcune competizioni che partiranno prima della cerimonia di apertura. In questa guida troverai il calendario completo, gli orari quotidiani, le modalità di visione in TV e streaming, per seguire gli eventi sportivi in modo semplice e chiaro.

Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si disputeranno dal 6 al 22 febbraio, anche se alcune gare (senza l’assegnazione delle medaglie) inizieranno già un paio di giorni prima rispetto alla Cerimonia d’Apertura. I Giochi tornano in Italia a distanza di vent’anni dall’edizione di Torino 2006 e si preannuncia grande spettacolo alle nostre latitudini, con diverse località interessate dall’evento: oltre alle due città di riferimento saranno protagoniste anche Rho, Assago, Bormio, Livigno, Predazzo, Tesero e Rasun-Anterselva La rassegna a cinque cerchi coinvolgerà dunque tre Regioni (Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige). 🔗 Leggi su Oasport.it

Argomenti discussi: Milano-Cortina 2026: a due settimane dai Giochi solo un’opera su sei è completata; Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il fotoconfronto: prima e dopo i lavori per i Giochi invernali; Se la neve sparisce, le Olimpiadi devono agire per salvare sé stesse; Francobolli celebrativi dedicati alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano – Cortina 2026.

Milano-Cortina 2026, cosa prevede il maxi piano sicurezza per le Olimpiadi invernaliZone rosse, stop a droni e voli privati, scuole chiuse e smart working: tutte le misure decise dal Comitato per l’ordine pubblico in vista del 6 febbraio ... affaritaliani.it

Olimpiadi Milano-Cortina 2026: le modifiche alla viabilità e le strade chiuse in cittàDagli appuntamenti istituzionali del 2 febbraio fino alla chiusura dei giochi: ecco tutte le modifiche alla viabilità e tutte le strade chiusure di Milano. fleetmagazine.com

Olimpiadi invernali, a Milano arriva la polizia del Qatar con i super fuoristrada mimetici - facebook.com facebook

“Nell’euforica vigilia delle Olimpiadi invernali, capita che il vigilante Pietro, 55 anni, muoia di freddo nel suo turno di notte al palazzo del ghiaccio di Cortina: la vera medaglia d’oro la merita lui, purtroppo alla memoria”: la mia rubrica su “d” di @repubblica. x.com