En-Nesyri Juve intesa di massima con il Fenerbahce per l’attaccante marocchino! Formula e dettagli del possibile colpo

En-Nesyri potrebbe presto trasferirsi al Fenerbahçe, con un'intesa di massima raggiunta per un prestito oneroso con diritto di riscatto. La trattativa riguarda l’attaccante marocchino, e i dettagli della formula sono stati definiti, aprendo la possibilità di un trasferimento imminente. La Juventus, coinvolta nella trattativa, si prepara a definire gli ultimi aspetti del trasferimento.

En-Nesyri Juve: raggiunta la base d’intesa per il prestito oneroso con diritto di riscatto. Il marocchino ha già accettato la destinazione. La Juventus ha piazzato l’accelerata decisiva, trasformando la missione diplomatica in terra turca in un successo di mercato ormai prossimo all’ufficialità. Il blitz di Marco Ottolini a Istanbul ha prodotto i frutti sperati, sbloccando definitivamente la trattativa per il nuovo centravanti da regalare a Luciano Spalletti. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i bianconeri hanno raggiunto un punto di svolta fondamentale: c’è un’ intesa di massima con En-Nesyri per quanto riguarda i termini contrattuali del giocatore e, soprattutto, è stata trovata una base d’intesa con il Fenerbahçe tra le società. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

En-Nesyri Juve, il Fenerbahce apre alla formula richiesta dai bianconeri: l’attaccante convince Spalletti. Le ultimeIl Fenerbahçe ha manifestato apertura verso la richiesta della Juventus riguardo a En-Nesyri, ritenuto un possibile piano B per l’attacco.

En-Nesyri Juventus, anche quella big di Serie A sulle tracce del marocchino del Fenerbahce! Il duello ora è possibileEn-Nesyri, attaccante del Fenerbahçe, è nel mirino di diverse big italiane, tra cui la Juventus.

Di Marzio: Intesa di massima tra En-Nesyri e la Juventus. Accordo anche con il Fenerbahce. Domani il possibile via liberaGianluca Di Marzio, durante Calciomercato - L'originale, ha dato alcuni aggiornamenti sulla trattativa tra la Juventus e il Fenerbahce per Youssef En-Nesyri: Il direttore sportivo ... tuttojuve.com

Juve, avanti tutta per En-Nesyri: base d’intesa con il Fener per un prestito oneroso con diritto di riscattoLa Juventus accelera sul fronte offensivo e spinge con decisione per Youssef En-Nesyri. Trattativa attiva proprio in questi minuti. gianlucadimarzio.com

