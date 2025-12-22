Timber Juventus, il centrocampista piace a Comolli che fiuta l’affare a prezzo di saldo: il casting per la mediana coinvolge anche questi nomi. L’emergenza a centrocampo impone riflessioni rapide e la dirigenza della Juventus sta scandagliando il mercato europeo alla ricerca della pedina giusta da regalare a Luciano Spalletti. L’edizione odierna di Tuttosport accende i riflettori su un profilo internazionale di grandissimo spessore tecnico e atletico: Quinten Timber. Il capitano del Feyenoord è diventato un obiettivo sensibile per l’Amministratore Delegato Damien Comolli, attratto non solo dalle doti di interdizione e dalla leadership del giocatore, ma soprattutto dalla sua intrigante situazione contrattuale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Timber Juventus, sarà lui il prossimo innesto a parametro zero? Comolli studia il colpo per la prossima estate ma non solo: tutti i dettagli

Leggi anche: Il Napoli pensa a un colpo a parametro zero per la prossima estate

Leggi anche: Calciomercato Juve, possibile duello col Liverpool in estate: i due club lavorano al grande colpo a parametro zero! Tutti i dettagli

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Calciomercato Juventus, non solo Frattesi: piacciono anche Schlager e Timber https://tinyurl.com/2y2zhhko #CalciomercatoJuventus #juventus #JuventusFrattesi #mercatojuve - facebook.com facebook

#Timber offerto alla #Juventus Tutti i dettagli x.com