Timber Juventus sarà lui il prossimo innesto a parametro zero? Comolli studia il colpo per la prossima estate ma non solo | tutti i dettagli

Timber Juventus, il centrocampista piace a Comolli che fiuta l’affare a prezzo di saldo: il casting per la mediana coinvolge anche questi nomi. L’emergenza a centrocampo impone riflessioni rapide e la dirigenza della  Juventus  sta scandagliando il mercato europeo alla ricerca della pedina giusta da regalare a  Luciano Spalletti. L’edizione odierna di  Tuttosport  accende i riflettori su un profilo internazionale di grandissimo spessore tecnico e atletico:  Quinten Timber. Il capitano del Feyenoord è diventato un obiettivo sensibile per l’Amministratore Delegato Damien Comolli, attratto non solo dalle doti di interdizione e dalla leadership del giocatore, ma soprattutto dalla sua intrigante situazione contrattuale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

