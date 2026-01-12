Mercato idea Zaniolo per l’estate | contatti già avviati
Il Napoli sta già esplorando possibili acquisti per la prossima sessione estiva di mercato, con particolare attenzione a Nicolò Zaniolo. Sono stati avviati i primi contatti con gli agenti del giocatore, valutando le possibilità di un trasferimento. L'interesse per il centrocampista-attaccante si inserisce in una strategia di rafforzamento della rosa in vista della nuova stagione.
Il Napoli inizia a muoversi con largo anticipo in vista del mercato estivo, sondando profili che potrebbero . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Leggi anche: Mercato Inter, Mlacic è l’ultima idea per la difesa: contatti già avviati con l’Hajduk Spalato! Nerazzurri in pole rispetto alle altre big
Leggi anche: Idea Taylor dell’Ajax: contatti avviati a dicembre
Juve-Milan, asse di mercato: spunta l'idea di uno scambio tra Gatti e Loftus-Cheek #milan #juve #loftuscheek #gatti x.com
SKY - Clamorosa idea di mercato del Napoli I DETTAGLI: https://bit.ly/4aOdFp1 - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.