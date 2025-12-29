Calciomercato Juve | si registrano nuovi contatti per lui! Comolli pensa di anticipare il colpo a gennaio

Sul fronte del calciomercato della Juventus, si registrano nuovi contatti per un possibile rinforzo a centrocampo. Comolli valuta l’ipotesi di anticipare l’operazione a gennaio, con l’obiettivo di rafforzare subito la mediana. La strategia del club sembra orientata a intervenire tempestivamente per migliorare la rosa e affrontare al meglio la seconda parte della stagione.

per rinforzare subito la mediana. La ricerca di un rinforzo a metà campo per la Juventus di Luciano Spalletti è ormai entrata nel vivo, con l’obiettivo dichiarato di individuare un profilo capace di agire da regista e governare i ritmi nel ruolo di vertice basso. Nonostante il mercato di riparazione sia spesso limitato a soluzioni d’emergenza, la dirigenza bianconera sta valutando con attenzione nomi che circolano da tempo sui taccuini della Continassa. La pista Schlager per il futuro. Negli ultimi giorni, scrive Tuttosport, si sono stati registrati nuovi contatti per Xaver Schlager, centrocampista austriaco del Lipsia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

