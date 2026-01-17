Calcio Seconda categoria Casolese capolista contro il San Quirico

Nella seconda categoria di calcio, la Casolese guida la classifica nel Girone E, affrontando il San Quirico in una sfida importante. Il Bettolle, nel medesimo girone, si prepara a sfidare l’Atletico Levane Leona, mentre la Chiantigiana attende il derby casalingo contro il Chianti Nord. Il Torrita, in difficoltà, cerca di ritrovare il successo contro il Capolona Quarata in una partita cruciale per il suo cammino.

Sfida difficile per il Bettolle, che nel Girone E dovrà affrontare l'Atletico Levane Leona. La Chiantigiana è attesa dal derby casalingo contro il Chianti Nord, mentre il Torrita cercherà di uscire dalla sua infinita crisi cercando il successo contro il Capolona Quarata. Missione all'apparenza impossibile, infine, per l'Unione Poliziana, ormai quasi alla disperazione, che dovrà sfidare in trasferta l'Ideal Club Incisa. Nel Girone F la capolista Casolese proverà ad incrementare il proprio vantaggio contro un San Quirico bisognoso di punti per provare a tirarsi fuori dalla zona play out. Le inseguitrici proveranno ad accorciare le distanze: il Torrenieri affronterà in casa l'imprevedibile Cinigiano, lo Scarlino ospiterà un Amiata in grave difficoltà, il Badesse sfiderà sul proprio terreno l'Argentario, mentre il Radicondoli dovrà vedersela con il Ponte d'Arbia.

Calcio, 2ª Categoria: finisce in parità il recupero tra Fitalese e Pro Tonnarella - 1 il match tra Fitalese e Pro Tonnarella, valido per il recupero della tredicesima giornata del Campionato ... 98zero.com

Calcio Prima e Seconda categoria: il punto sui risultati. La AM Aglianese vince e allunga in testa - Si è chiusa domenica scorsa la sedicesima giornata di campionato di prima e Seconda categoria. msn.com

Calcio, Seconda e Terza Categoria: anticipi per Novese e Union Sg Sozzigalli, scontri diretti per Athletic Valli e Vallalta Le gare in programma nel weekend per le formazioni della Bassa modenese... - facebook.com facebook

