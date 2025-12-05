Calcio Seconda Categoria Faenza Riolese e Mezzano | è una lotta a tre La capolista Marina con il Real non vuole distrarsi

Ultima giornata del girone d’andata in Seconda Categoria, prima di tuffarsi nei quarti della fase provinciale di Coppa, ovvero il Memorial Frisenda. Nel girone M orma sembra un duello a tre, tra la capolista Virtus Faenza e le due seconde, staccate di 3 punti, Riolese e Mezzano. Tutte le altre sono lontanissime, ormai lontane 12 punti. Tra le tre big solo il Mezzano gioca in trasferta, a Brisighella, mentre la Vis Faventia ospita il fanalino di coda Pro Loco Reda e la Riolese se la vedrà col Borgo Tuliero. Nel gruppo N, molto più equilibrato del precedente, domani si gioca un interessantissimo Low Street Ponte Nuovo-Fornace Zarattini entrambe in piena corsa per i playoff. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio Seconda Categoria. Faenza, Riolese e Mezzano: è una lotta a tre. La capolista Marina con il Real non vuole distrarsi

