Calcio Inter 50mila euro e diffida per il petardo contro Audero

Durante la partita di calcio tra Inter e Cremonese, un ultrà di 19 anni ha lanciato un petardo in campo. Il Giudice Sportivo gli ha inflitto una multa di 50mila euro e una diffida. L’uomo è stato poi arrestato.

Roma, 4 feb. (askanews) – Una multa di 50mila euro e una diffida specifica. Questa la sentenza del Giudice Sportivo che ha analizzato il caso del petardo lanciato in campo durante la partita contro la Cremonese da un ultrà 19enne, poi arrestato. Il petardo, partito dalla Curva nerazzurra, è finito in area di rigore, scoppiando accanto al portiere della Cremonese, Audero, rimasto tramortito ma che poi è sportivamente rimasto in campo dopo essersi ripreso. Un gesto immediatamente condannato dall’Inter (con Chivu e i giocatori nerazzurri che sono andati immediatamente sotto la loro Curva, sbigottiti), anche attraverso le parole del presidente Marotta, nel post-partita.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Il giudice sportivo ha deciso di multare l’Inter con 50.

L’Inter dovrà pagare 50mila euro di multa e riceve una diffida dal Giudice Sportivo dopo che un petardo lanciato da un tifoso ha colpito il portiere Emil Audero durante la partita contro la Cremonese.

Inter multata per il petardo: 50mila euro e diffida! #Shorts

Calcio, Inter, 50mila euro e diffida per il petardo contro AuderoRoma, 4 feb. (askanews) – Una multa di 50mila euro e una diffida specifica. Questa la sentenza del Giudice Sportivo che ha analizzato il caso del petardo lanciato in campo durante la partita contro la ...

Petardo su Audero, l'Inter condannata solo a 50 mila euro di multa (per il Giudice Sportivo il club ha collaborato)Il Giudice Sportivo punisce l'Inter per il petardo lanciato vicino ad Audero in Cremonese-Inter: multa di 50 mila euro e diffida al club.

