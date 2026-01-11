calcio in seconda il san vitale incrocia la villafranchese il monzone nella tana del san macario si accende la corsa promozione con il match massarosa serricciolo

Nella 16ª giornata di Seconda Categoria, si affrontano San Vitale e Villafranchese, mentre Monzone sfida il San Macario. Il match tra Massarosa e Serricciolo rappresenta un momento chiave nella corsa alla promozione, con le prime due in classifica che si confrontano nel pomeriggio al “Vignali”. Una giornata che promette scontri importanti nel cammino verso il girone di ritorno.

Il campionato di Seconda Categoria celebra la 16ª giornata, prima del girone di ritorno ed è subito big match quello in programma nel primo pomeriggio al “Vignali“ che chiama a confronto Massarosa e Serricciolo, ovvero, la capoclasse contro la sua immediata inseguitrice. Riordinando la classifica troviamo il Massarosa con 31 punti, versiliesi che hanno abbozzato la fuga, sapendo di avere sulle proprie usta le narici del Serricciolo (29), poi quelle del Salavetitia Seravezza (27) e più giù quelle del Pontremoli (26). Proprio questi ultimi che in settimana si sono dotati del nuovo tecnico De Biasi, oggi, si calano nuovamente al “Lunezia“ per affrontare dalle 14,30 il Corsanico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

